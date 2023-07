Cudini lancia Bolsius | “Profilo di alta qualità e se migliorerà un aspetto…”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa crescita di Donsi deve soprattutto a un allenatore. Nell’ultimo anno e mezzo, il primo acquisto dell’era Carli al Benevento, è stato guidato e plasmato da Mirko. Prima i sei mesi al Campobasso e poi l’ultima stagione condivisa alla Fidelis Andria. Un’attenzione ricambiata con undici reti, un bottino niente male per un calciatore abituato a giocare sulla fascia, lontano dalla porta avversaria. Ed è proprio l’ex difensore a scommettere sulle doti dell’ala olandese. “Si tratta di undi, ama giocare con la palla al piede e sa assumersi le sue responsabilità“, è iltracciato da, “gioca sempre per attaccare, nell’ultimo anno, considerando come lo avevo trovato e come l’ho lasciato, ha mostrato ...