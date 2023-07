Crosetto | “L’Ue ha bisogno di un progetto politico chiaro | l’alleanza Ppe-Ecr lo è”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Dare aluna guida politica che abbia un’identità coerente, per ricucire il rapporto tra istituzioni comunitarie e cittadini e ristabilire anche a Bruxelles il principio democratico della “alternanza tra visioni diverse”. È l’obiettivo dei Conservatori e deldi creare un’alleanza con i Popolari che consenta di superare lo stallo della maggioranza Ursula. Per questo immaginare un appoggio di FdI a coalizioni di natura diversa non è un’opzione sul tavolo. A parlarne è il ministro della Difesa Guido, spiegando perché mettere insieme popolari e conservatori “è un’idea rivoluzionaria che obbligherebbe l’intero sistemaeuropeo a una evoluzione positiva”.: “tra Ppe e Ecr è un...