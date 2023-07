Cristian Mungiu | ”‘Animali selvatici’ è film che parla del mondo attuale”

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 5 luglio 2023) (Adnkronos) – Nell’ultimofirmato da, 'Animali selvatici' (nelle sale italiane da domani con Bim Distribuzione), troviamo lo studio meticoloso della natura umana e della contemporaneità fra tensioni, intolleranza e paura. Fra i più grandi autori del panorama europeo, il regista romeno ha analizzato le conflittualità deldi oggi attraverso la storia di un piccolo villaggio. E la sua visione è tutt’altro che fiduciosa: "'Animali selvatici'del, della nostra natura, di noi come esseri umani. Sicuramente non c’è molto ottimismo: siamo troppo spesso irresponsabili, privi di empatia, invidiosi, egoisti, irrazionali, impulsivi e aggressivi. Se guardiamo ai conflitti militari o alle diseguaglianze, rimarranno pochi motivi per ...