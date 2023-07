Cresce il digitale in Italia | ma servono interventi strutturali e legislativi

Leggi su panorama

(Di mercoledì 5 luglio 2023) È stato presentato ieri a Roma, il rapporto “IlIn2023”, la pubblicazione annuale sull’andamento delindi Anitec-Assinform l’Associazione di Confindustria che raggruppa le principali aziende dell’ICT, in collaborazione con NetConsulting cube. Le evidenze emerse nella relazione mostrano come nel 2022 il mercatoha fatto registrare una crescita del 2,4%, per un valore complessivo di 77,1 miliardi di euro, con andamenti differenziati tra i diversi segmenti che mostrano un trend di crescita degli investimenti indelle piccole e medie impresene ma più lento rispetto alle grandi. Infatti nel 2022 c’è stato un incremento del 2,5% per le piccole imprese, del 4,1% per le medie e del 5,9% per le grandi. Inoltre l’analisi ...