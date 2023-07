Covid | enti regolatori | “Impatto devastante da fake news sui vaccini”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Icmra: "Nessuna prova che siano responsabili di eccesso mortalità in pandemia - False informazioni causano malattie e decessi" Allarme degliinternazionali per l'”sulla salute pubblica” prodotto da “informazioni false e fuorvianti sulla sicurezza deianti-”.che “possono provocare decessi o malattie gravi, se le persone evitano di sottoporsi alle vaccinazioni di cui hanno bisogno”. E’ il duro monito lanciato dai membri dell’Icmra, l’International Coalition of Medicines Regulatory Authorities della quale cui fa parte anche l’Agenzia italiana del farmaco Aifa, in una dichiarazione congiunta i cui punti chiave sono stati diffusi dall’Agenzia europea del farmaco Ema, che l’ha approvata e ...