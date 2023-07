Covid | 13 mld dosi vaccino nel mondo | enti regolatori | “Sicuri per tutti”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Icmra: "Ad ogni età, bimbi compresi, e anche in fragili e in gravidanza - Salvate milioni di vite" Sono “oltre 13 miliardi” ledi vaccini anti-somministrate in tutto il. E le evidenze raccolte indicano che “questi prodotti, mirati a proteggere dalle conseguenze più gravi dell’infezione, hanno un ottimo profilo di sicurezza in tutte le fasce di età, compresi i bambini e le persone con condizioni mediche di base” ossia con patologie preesist, “i paziimmunocompromessi e le donne in gravidanza”. Sicurezza, ma anche efficacia: i vaccini-19 “hanno salvato milioni di vite in tutto il, riducendo significativamente il rischio di malattie gravi, ospedalizzazione e morte per infezione da Sars-CoV-2”. Lo dichiarano gli...