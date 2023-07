Così Meloni rallenta l' energia pulita in Italia

Leggi su europa.today

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Il piani del governodicono molto sul futuro dell', o perlomeno ne svelano le intenzioni. In un contesto di crisi energetica, cambiamenti climatici e tensioni globali ci si chiede come la politica voglia rispondere a queste sfide. La guerra in Ucraina ha mostrato la fragilità delle...