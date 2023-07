Cos’è l’ameloblastoma | il tumore al viso record da 1 | 4 chili asportato a un paziente | l’intervento d’eccellenza a Milano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Provate a immaginare quasi 1 chilo e mezzo di massa tumorale da portarvi addosso; anzi, peggio, lievitata sulcome a espropriare la vostra identità. No, non si può immaginare. Eppure, Angelo, un uomo di 38 anni, ha vissuto con un ameloblastoma, unsviluppatosi lentamente per venti anni. La massa aveva intaccato completamente la bocca, la mandibola e il cavo orale, rendendo assolutamente indispensabilechirurgico. E infatti, pochi giorni fa gli è stato finalmente rimosso ildall’équipe del professor Alessandro Baj, responsabile dell’UOC di Chirurgia Maxillo-facciale dell’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di(Gruppo San Donato). Un intervento complesso che ha previsto anche la ricostruzione della mandibola impiegando una porzione di osso del perone del ...