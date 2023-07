Cosa le ha lasciato Berlusconi | Marta Fascina | indiscreto-choc sul testamento

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Ildi Silvioè stato finalmente aperto, ma per ora non trapela assolutamente nulla. Sulle ultime volontà del Cavaliere vige infatti il massimo riserbo. Stando a quanto risulta, ilè stato aperto davanti a due testimoni, entrambi avvocati: si tratta di Luca Fossati e Carlo Rimini, il primo in rappresentanza di Marina e Pier Silvio, il secondo di Barbara, Eleonora e Luigi. I figli non erano fisicamente presenti, ma avrebbero seguito l'apertura e la conseguente lettura delin collegamento video. I cronisti hanno provato ad avere qualche notizia in più direttamente dal notaio Roveda, che però dopo averlo studio milanese è scappato via adducendo a un altro appuntamento a cui presenziare. Per il momento si possono fare solo ipotesi su ciò che è ...