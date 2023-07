“Cosa ho da dire su di lei” Ilary Blasi | la voce e ora la conferma di Pier Silvio Berlusconi

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Martedì 4 luglio sono stati presentati i nuovi palinsesti Mediaset. Una grande rivoluzione per la prossima stagione televisiva, con una clamorosa assenza, quella di Barbara D’Urso. Dopo 15 anni la conduttrice napoletana è stata messa alla porta dal suo programma Pomeriggio 5 e dopo il comunicato ufficiale del Biscione, che parlava di decisione condivisa, è successo un vero e proprio caos. In una intervista rilasciata a Repubblica, infatti, Barbara D’Urso ha smentito il comunicato ufficiale di Mediaset raccontando la sua versione dei fatti. “Vogliola verità, far capire come sono andate le cose. Ne ho sopportate tante, forse un giorno le racconterò. Ho messo la testa sotto l’acqua perché lavoravo con passione, ma questa volta no“. Leggi anche: “E dopo Barbara D’Urso…”. Mediaset, arrivano voci sue altri amati ...

