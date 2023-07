Cosa ha detto Santanchè al Senato

"La guerra ti dà proprio la sensazione di vivere il momento", mi hadi recente un'esperta ... Ogni volta, questami fa raggelare e non riesco a trovare le parole per esprimere il disagio che ..."Non ho mai avuto partecipazione nel settore dell'alimentare biologico, come molti media hanno raccontato, la mia partecipazione in Ki Group non ha mai superato il 5%", haancora. "A fronte ...... nel destino: 'La verità - ha- è che lei era una mia grande fan prima di questo e lo ero anch'io, per come gioca. Mi piacevano anche il suo carattere e la sua personalità. Era unacomune, ...

Vittorio Sgarbi, cosa ha detto al Maxxi di Roma. Sangiuliano: "Turpiloquio inammissibile" Sky Tg24

(Adnkronos) – “Sono stata oggetto di una campagna di vero e proprio odio nei miei confronti”, ha detto la ministra per il Turismo, Daniela Santanchè nella sua informativa al Senato, dopo le indiscrezi ...Commentare cosa si scrive e si dice del Milan può sembrare un esercizio antipatico ed anche presuntuoso, ma è altrettanto giusto provare a fornire ai tifosi la miglior ...