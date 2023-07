Cosa guardare dopo The Idol

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 5 luglio 2023)un mese di dialoghi penosi, scene di sesso paradossali e il grande "colpo di scena" finale, Theè ufficialmente finito. Anche se non l'hai seguita, saprai sicuramente tutto di questa discussa serie televisiva che, come previsto dai suoi creatori, è diventata il programma più chiacchierato dell'estate, per le ragioni peggiori. Creata da Abel 'The Weeknd' Tesfaye e Sam Levinson di Euphoria, questa produzione avrebbe dovuto essere una satira sull'industria musicale e la complessa relazione tra un'aspirante star del pop di nome Jocelyn, interpretata da Lily-Rose Depp e Tedros, il leader di un'organizzazione con l'incarico di aiutarla a rilanciare la propria carriera. Invece, la serie è stata tacciata di essere un torture porn gratuito e maschilista. Ora che Theè finalmente finito, potresti aver subliminalmente preso gusto ...