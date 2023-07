Cosa è successo a Pogacar al Tour de France | scoppola da Vingegaard | paga l’infortunio alla Liegi?

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Siamo soloquinta tappa delde2023, eppure la corsa ci ha già offerto momenti di assoluto spettacolo ed una lotta per la classifica generale già accesissima. Oggi, nella prima tappa pirenaica, Jai Hindley ha fatto tappa e maglia, ma è alle sue spalle che si è consumato uno dei momenti potenzialmente già decisivi per la corsa. Sul durissimo Col de Marie Blanque, dopo aver fatto lavorare il Team UAE per tutta la tappa, la Jumbo-Visma ha preso in mano la corsa preparando il terreno per un attacco di Jonas. Il danese ha risposto immediatamente presente, partendo sulle pendenze più dure ed immediatamente facendo il vuoto alle sue spalle. Tadejha provato a rispondere, ma ha dovuto immediatamente mettersi sulla difensiva, salendo con un passo costante fino ...

Il governo talebano non ha spiegatoha spinto il divieto, o quali eventuali alternative ...hanno descritto come "circostanze misteriose" salutando la circostanza come un "come un grande...MaEbbene, la Cina pare abbia reagito alle restrizioni sulle esportazioni imposte dal governo statunitense. In particolare, quella cinese sembra una risposta alle limitazioni legate ...... In un messaggio in cui Fabrizio Corona si è lasciato andare a parole poco piacevoli su Sophie Codegoni e sulla madre della ragazza, viene spiegato anchesarebbedurante il presunto ...

Cosa è successo oggi 4 luglio la Repubblica

MARGHERITA DI SAVOIA (BAT) – Un bambino di sei anni è morto questa mattina, 5 luglio, dopo essere annegato nelle acque antistanti il lido “Paradiso dei giovani”, a Margherita di Savoia, in provincia d ...Hugo Vinicius Skulky è il giocatore ucciso e poi fatto a pezzi, i suoi resti sono stati ritrovati in un fiume. La ex fidanzata ha negato il suo coinvolgimento nell’omicidio e raccontato cosa è ...