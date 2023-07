Cosa accadrà dopo il voto ' 24 | lo scenario si ribalta | profezia dell' esperto

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Il centrodestra italiano verso le elezioni europee e il complessofrancese. Libero affronta tutto questo con Alessandro Campi, docente di dottrine politiche e saggista. Salvini lancia un “patto”e forze di centrodestra a livello europeo. Tajani, vicepresidente del Partito Popolare Europeo, risponde: «Mai con la Le Pen e Alternative für Deuschland». Nel centrodestra italiano ognuno rafforza la propria identità in vistae elezioni europee, dove si vota con il proporzionale, oppure c'è un solco più profondo? «Alle europee ognuno corre per sé. Le alleanze si fanno eventualmente. Quella italiana inventata da Silvio Berlusconi non so quanto sia esportabile in Europa, dove i partiti popolari e le destre conservatrici hanno nei confronti'estrema destra populista un atteggiamento di ...