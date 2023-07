CORRIERE – Nasce la nuova Serie A | oggi i sorteggi | “Parte la caccia al Napoli campione”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Ildello Sport si sofferma sullastagione diA e sulla rincorsa alcon ilo del calendari. L’edizione odierna deldello Sport si sofferma sullastagione del campionato diA che è praticamente imminente. “laal”, titola il noto quotidiano sportivo che contribuisce al grande fermento per scoprire il nuovo calendario diA. A poco più di un mese dalla conclusione dellaA 2022/23, che ha incoronato ilcomed’Italia, il campionato è pronto per ripartire eandranno in scena proprio i ...