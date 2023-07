Coppa Davis | si gioca a Bologna dal 12 al 17 settembre

(Di mercoledì 5 luglio 2023)si prepara ad abbracciare nuovamente lae la nazionale italiana. Dopo l’esordio dello scorso anno, dal 12 al 17, il palcoscenico della “Unipol Arena” di Casalecchio di Reno ospiterà ancora una volta gli azzurri, impegnati nel Gruppo A con Canada, Cile e Svezia, per uno degli appuntamenti più importanti e attesi nel cartellone di oltre 100 eventi promosso dalla Regione Emilia-Romagna. Stamattina, presso la sede del Comune dia Palazzo d’Accursio in Piazza Maggiore, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della fase a gironi delleCup Finals 2023, con la partecipazione di Angelo Binaghi, Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel; Stefano Bonaccini, Presidente della Regione; Roberta Li Calzi, Assessora allo Sport e Bilancio ...

Bologna si prepara ad ospitare nuovamente lae la nazionale italiana. Dopo l'esordio dello scorso anno, dal 12 al 17 settembre , l'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bo) ospiterà ancora una volta gli azzurri, impegnati nel Gruppo ...Angelo Binaghi , presidente della Fitp, è intervenuto in conferenza stampa in vista degli impegni indell'Italia, che disputerà il suo girone a Bologna: ' Giocheremo per vincere, senza temere nessuno . Siamo felici di affrontare subito i campioni in carica del Canada, che lo scorso anno ...Filippo Volandri , capitano della Nazionale Italiana diha parlato nel corso della presentazione della competizione che si terrà a Bologna dal 12 al 17 settembre, di Matteo Berrettini : ' Avrà bisogno di un po' di tempo per tornare nello stato ...

"Pronti a ripetere e migliorare l’esperienza”, così Angelo Binaghi, Presidente FITP, ha presentato la fase a gironi delle Davis Cup Finals 2023 che si giocherà a Bologna dal 12 al 17 settembre, live ..."Da Roland Garros a Wimbledon ci sono degli eventi straordinari, come la Coppa Davis che mi auguro che riusciremo a vincere, ed è molto bello che ci sia voglia di appassionarsi a tutto ciò". (ANSA) ...