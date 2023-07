Coppa d’Africa | il Napoli senza Osimhen e Anguissa tra gennaio e febbraio | le partite che potrebbero saltare

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Ildovrà fare a meno di, impegnati innei mesi di. Notizie Calcio– Victore André-Frank Zambonon essere a disposizione di Rudi Garcia per ben due mesi. Il motivo? La loro predipenderà dalle prestazioni delle rispettive squadre, Nigeria e Camerun, durante il torneo dellache si svolgerà dal 13all’11. In caso di successo delle loro nazionali, siacherischiano diben seichiave per il ...