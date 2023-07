Controlli della Municipale a Napoli | rimosse auto abbandonate

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn intervento di rimozione di veicoli abbandonati è stato eseguito da personalePolizianel quartiere San Carlo Arena, tra le vie Genovesi, Nicolini, Santi Giovanni e Paolo, Gussone, M.A. Severino. Sono stati trasportati via 21 veicoli in stato di abbandono e sprovvisti di copertura assicurativa (16veicoli e 5 motoveicoli/ciclomotori) e verbalizzati 6veicoli per sosta sul marciapiede. Nel quartiere Pendino, in via Pasquale Stanislao Mancini, i caschi bianchi hanno ha proceduto al controllo di un esercizio commerciale per la vendita di valige e abbigliamento. L’attività era condotta da un cittadino italiano quarantenne sprovvisto di qualsiasi titolorizzativo. Nel corso dell’ispezione del locale, occultate all’interno di quatto borsoni, gli ...

