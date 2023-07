Conservare la frutta fresca a lungo e senza frigorifero | scopri come!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 5 luglio 2023) In poche mosse, incredibile ma vero, possiamolaanche per un anno intero. La novità? Non ci servirà alcun. Compiendo poche e semplici mosse potremo sigillare e mantenerequalsiasiche possa essere contenuta, in grandi quantità, in un barattolo di vetro. Tuttavia bisogna ricordare che una volta sistemata per bene lanei barattoli dovremo conservarli ad una temperatura non superiore ai 18 gradi e in un posto asciutto. In più potremo consumarla entro una manciata di giorni dopo aver aperto il barattolo. Ecco quali sono i primi passaggi da compiere perlanei barattoli di vetro. Bisogna per prima cosa recuperare un barattolo dalla capacità di un litro e mezzo. Dopodiché si deve ...