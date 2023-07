Conferenza stampa del sindaco De Leonardis

Domani alle 11, a Palazzo Chigi, ladi presentazione dei progetti di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale cittadino. Si terrà domani, 6 luglio, alle ore 11 nella Sala Maestra di Palazzo Chigi la ...Nelladi presentazione, la conduttrice non esitò a rivelare: 'Io mi sto innamorando piano piano di Padre Pio. Io non lo conoscevo tanto. Dopo che ho visto un film in televisione, mi ...Cairo 'la chiama fantatelevisione, io la chiamo fantaeditoria", ha spiegato nelladei palinsesti per la nuova stagione. Su Vivendi: 'E' un socio che è finanziario, ma silente. ...

Bobba Conferenza Stampa Servizio Civile Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Giorno uno della nuova avventura della Paffoni che non poteva trovare location migliore del Mottarone Adventure Park, dove tifosi, bambini e appassionati si sono ritrovati con largo anticipo, provando ...Federico Balzaretti ha parlato in conferenza stampa come nuovo dirigente dell'Udinese. Ecco le sue parole riportate da TMW: È tempo di mercato, cosa può dirci su Beto, ...