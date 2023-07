(Di mercoledì 5 luglio 2023) C’è gente nel mondo che visita ilsenza nemmeno sapere cos’è. Proprio così: il popolo italiano viene ritratto come un’orda preistorica di mangiaspaghetti, ma niente in confronto alla plebaglia che cala nel nostro Paese in estate. Il fenomeno che ha sfregiato il monumento italiano più famoso nel mondo, scrivendoci sopra un pensiero di assoluta profondità filosofica (“Ivan+Hayley23”), ha riesumato l’annosa questione dei turisti stranieri analfabeti che assaltano il nostro paese con i primi caldi estivi. Ma stavolta la vera notizia è un’altra. Ivan Danailov, il genio di origini bulgare che ha usato ilcome fosse il bagno di un autogrill, ha scritto una lettera pubblica di scuse, che rientra a pieno titolo tra i documenti più assurdi. “Desidero rivolgere le mie scuse agli italiani e a tutto ...

Condannate lo sfregiatore del Colosseo allo studio della storia Panorama

Il ragazzo che ha sfregiato la struttura simbolo di un impero millenario si è giustificato così: «Non sapevo fosse antico». Eppure ci prendono in giro ...PESARO Lo sfregiatore adesso è libero in Albania. Rubin Talaban, 41 anni, condannato con sentenza definitiva a 12 anni di reclusione per aver lanciato l’acido in faccia a Lucia ...