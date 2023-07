Concorso Università di Venezia | 4 Posti Cat D

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 5 luglio 2023)pubblico, per la copertura di 4di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnico scientifica, per l’area servizi immobiliari e acquisti L’Universita’ Ca’ Foscariindice unpubblico, per esami, per la copertura di quattroa tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ad elaborazione dati, per le esigenze dell’area serviziimmobiliari e acquisti (ASIA), con riserva ai volontari delle FF.AA. ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010. Bando diPer quanto riguarda i requisiti di ammissione, la modalita' di presentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti e qualsiasi altra informazione relativa alla procedura ...