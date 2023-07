Concorso Università di Bologna | 2 Posti Cat C

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 5 luglio 2023)pubblico, per la copertura di 2di categoria C, per il Dipartimento di scienze mediche veterinarie, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum – Universita’ di, adottato con decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, cosi’ come da ultimo modificato dal decreto rettorale n. 1130/182043 del 8 settembre 2020, e’ indettopubblico, per esami, a 2di categoria C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di scienze mediche veterinarie – DIMEVET di questoAteneo, di cui uno riservato a volontari delle FF.AA. ai sensi dell’art. ...