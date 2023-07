Concorso Dirigenti scolastici ordinario e straordinario | diretta web sabato 8 luglio alle ore 16 Di cosa parleremo

(Di mercoledì 5 luglio 2023) In attesa dei bandi la cui pubblicazione si attende a, mentre le prove, molto probabilmente, inizieranno durante l'autunno. Si darà il via con una prova preselettiva, che consisterà in 50 domande basate su computer, a risposta multipla, relative agli argomenti di studio. Sarà una prova impegnativa per la quale sarà possibile utilizzare strategie e prepararsi in modo mirato. L'articolo .

...amministrativi etecnici); superati anno di prova e lezione simulata, ...non potrà partecipare al conferimento delle supplenze per qualunque tipo di posto/classe di. Da ciò ...... di soluzioni per integrare le graduatorie delstraordinario; di reintegrare il personale ... "Per quanto riguarda iscolastici ha continuato Pacifico Udir, grazie all'audizione ...... di soluzioni per integrare le graduatorie delstraordinario; di reintegrare il personale ... "Per quanto riguarda iscolastici - ha continuato Pacifico " Udir, grazie all'audizione ...

Concorsi Dirigenti Infermieri e Dirigenti delle Professioni Sanitarie ... AssoCareNews.it

TERAMO – Nella giornata di ieri, presso la Scuola Media Savini di Teramo, alla presenza della Dirigente Scolastica Adriana Sigismondi, si è tenuta la premiazione della I Edizione del ...Corso online di preparazione a tutte le prove del concorso straordinario Ter, organizzato da Orizzonte Scuola e SO.GE.S. Il CdM ha approvato il Decreto PA bis che determina le nuove prove concorsuali ...