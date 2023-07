Concorso ASL di Avellino | 2 Posti da Assistente

(Di mercoledì 5 luglio 2023)pubblico, per la copertura di 2ditecnico geometra, area degli assistenti, a tempo indeterminato Si rende noto che e’ indettopubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di dueditecnico geometra – area degli assistenti – CCNL del personale del comparto – triennio 2016/2019. Bando diPer quanto riguarda i requisiti di ammissione, la modalita' di presentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti e qualsiasi altra informazione relativa alla procedura concorsuale si rimanda al bando didisponibile nel sito internet all'indirizzo: http://www.unive.it/concorsi - Concorsi ...

In seguito, dal 1° Giugno 2023, tutte le altre entità pubbliche, inclusi enti locali,, ... È importante sottolineare che, dal 1° Giugno 2023, i bandi disaranno pubblicati su InPA e sul ...Termina, così, la precarietà dei reparti retti dai facenti funzioni advertisementNuoro, con i 7 bandi dipubblicati oggi si completa il programma di nomina dei primari di tutte le strutture NUORO, 4 LUGLIO 2023 " Con le pubblicazioni di ben 7 bandi, in data odierna, ......di 85 candidati con il profilo Infermiere " Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari mediante utilizzo della graduatoria del pubblicodi Infermiere, indetto dall'Novara, le ..."La Asl di Matera sta adottando una molteplicità di atti illegittimi sul piano amministrativo che vengono annullati in autotutela o dalla magistratura locale.Una interrogazione con risposta in Commissione ai Ministri della salute e della funzione pubblica sulle presunte illegittimità emerse presso la Asl di Matera. A inoltrarla è il deputato dem Enzo Amend ...