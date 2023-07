Concorsi pubblici | ecco le modifiche della nuova riforma

Leggi su zon

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Unaricca di contenuti. Il prossimo 14 Luglio entrerà in vigore il nuovo regolamento relativo aidel 2023. Le novità porteranno le Pubbliche Amministrazioni ad accelerare il processo burocratico e soprattutto ad incrementare le assunzioni per i prossimi tre anni. Vi saranno numerose new entry all’interno del nuovo regolamento, alcune anche per quanto concerne le partecipazioni agli stessile novità Secondo il nuovo decreto che entrerà in vigore la prossima settimana, ladeisancirà l’assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle PA. Isi svolgeranno ...