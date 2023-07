Conclusa la prima edizione di Italian Design Icons Shenzhen

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Nel 2023, l’acclamato IDI -, ideato da DP Group e organizzato da Eastant Communication & Events, e’ arrivato per lavolta a, Cina. La tre giorni di eventi ed esibizione si èlo scorso 2 Luglio all’UpperHills, portando le più innovative idee in tema di rinnovabilità enell'area di the Greater Bay Area. Già dal suo primo annuncio, l’diha attirato enorme attenzione: e’ lavolta che IDI -, dalla suadel 2016, si estende alla Cina meridionale, al di fuori dell’area di Shanghai e della Cina sud-occidentale (Chengdu e ...

Una decisione, questa, che l'azienda di Piersilvio Berlusconi ha preso senzaconsultare la ... Barbara D'Urso si è detta arrabbiata, delusa e amareggiata per il modo in cui si èla sua ...Per la categoria "Miglior opera" il riconoscimento è andato a "Santa Piccola" di Silvia ... La serata si ècon la presentazione in anteprima del nuovo brano boogie night di Jenny B in ...Bologna, 5 luglio 2023 " L'attesa si è finalmente: prende l'avvio il Fip Ladies European Polo Championship 2023 Punta Ala " Trofeo U. S. Polo ... Lasi disputò nel 2017 a Chantilly (...

Conclusa prima edizione del World Yachting Sustainability Forum Entilocali-online

Due le questioni in ballo. «La prima – conclude il sindaco Rocchino Muliere – la riqualificazione dello scalo ferroviario di Novi San Bovo, la seconda, lo stato di progetto per la Tangenziale ovest.Un gioco da tavolo rilassante e allo stesso tempo impegnativo, capace di mettere alla prova le abilità di pianificazione tattica ...