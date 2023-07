Concerto Guns N’ Rose | salvati pulcini di gufo dal troppo ‘rumore’

(Di mercoledì 5 luglio 2023)dida sotto ad un palco. E’ questa l’incredibile storia accaduta nei giorni scorsi durante il Glastonbury Festival, la leggendaria manifestazione inglese che dagli anni ’70 richiama artisti e spettatori da tutto il mondo. L’esibizione deiN’s durante la manifestazione inglese (Instagram)La storia del loro salvataggio Il primo pulcino è stato scoperto durante l’esibizione deiN’s ed è stato chiamato dal suo ritrovatore Axl, in onore del cantautore della band. Il giorno dopo, il centro locale di salvataggio degli animali Secret World ha ricevuto una chiamata per un secondo pulcino. Il personale dell’istituto non ha avuto dubbi sul nome chiamandolo Slash, questa volta per celebrare il chitarrista del gruppo. Come ci spiegano gli ...

Nel 1982 debuttano con i primi singoli, intitolati Wham Rap! (Enjoy What You Do) e con Young(... Tuttavia, dopo un ultimoal Wembley Stadium nel giugno 1986, qualcosa cambia. George ...Sabato, 8 luglio 2023, al Circo Massimo, dalle 20.45 evento musicale con ildeiN' Roses (attesi circa 45mila spettatori) . Provvedimenti previsti per la viabilità Divieti di sosta, e prime chiusure, già dalla notte tra mercoledì e giovedì, su via dei Cerchi, ...... tra cui troviamo nomi famosi come Bob Dylan, Alicia Keys, John Mayer,'N Roses e altri ancora. ... Chi volesse usare il telefono durante ilpotrà recarsi in una zona apposita, un po' come l'...

Sabato al Circo Massimo il concerto dei Guns N' Roses. Ecco il piano mobilità Roma Servizi per la Mobilità

Si, lo sappiamo: mettere i Guns N' Roses e Ultimo nello stesso titolo e nello stesso pezzo può essere un azzardo: magari qualcuno si arrabbierà pure. Generazioni e generi musicali diversi, ma cos’hann ...Durante il concerto dei Guns N'Roses che si è tenuto il 30 giugno a Londra, Axl Rose è caduto sul palco. Durante il concerto dei Guns N’ Roses a Londra, Axl Rose è caduto sul palco, a causa della ...