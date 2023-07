Concerto Guns N' Rose | salvati pulcini di gufo dal troppo ' rumore'

Pulcini di gufo salvati da sotto ad un palco. E' questa l'incredibile storia accaduta nei giorni scorsi durante il Glastonbury ...Nel 1982 debuttano con i primi singoli, intitolati Wham Rap! (Enjoy What You Do) e con Young(... Tuttavia, dopo un ultimoal Wembley Stadium nel giugno 1986, qualcosa cambia. George ...Sabato, 8 luglio 2023, al Circo Massimo, dalle 20.45 evento musicale con ildeiN' Roses (attesi circa 45mila spettatori) . Provvedimenti previsti per la viabilità Divieti di sosta, e prime chiusure, già dalla notte tra mercoledì e giovedì, su via dei Cerchi, ...

Sabato al Circo Massimo il concerto dei Guns N' Roses. Ecco il piano mobilità Roma Servizi per la Mobilità

Il prossimo 8 luglio sono in arrivo al Circo Massimo di Roma, per l’unica data italiana del loro tour estivo, i mitologici Guns N’Roses. La band americana fondata nel 1985 da Axl Rose, Tracii Guns, Iz ...Durante il concerto dei Guns N'Roses che si è tenuto il 30 giugno a Londra, Axl Rose è caduto sul palco. Durante il concerto dei Guns N’ Roses a Londra, Axl Rose è caduto sul palco, a causa della ...