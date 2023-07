Conad Adriatico-Engie Italia | accordo per impianti fotovoltaici in supermercati di Puglia ed altre regioni In funzione progressivamente entro il 2024

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Di seguito il comunicato: Idisaranno in grado di produrre il 50 per cento di energia utile al proprio fabbisogno grazie aprogettati, installati e gestiti da. L’tra il gruppo energetico e uno dei primari operatori in ambito GDO riguarda 21a marchiosituati in(9), Abruzzo (8) e Marche (4). Il programma di investimenti prevede la realizzazione di“chiavi in mano” su immobili di proprietà, nel dettaglio: 10, 1Superstore, 4 Spazio, 4 Todis, 1 ccommerciale e 1 ...

Con oltre 10mila pannelli, gli impianti avranno complessivamente una potenza di 4,3 MW e consentiranno di evitare l'immissione di circa 1500 tonnellate di CO2 all'anno in atmosfera, pari alla ...