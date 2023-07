Con “PanoramaMura” riaperte Porta Sant’Agostino | la Cannoniera e la Polveriera

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Bergamo. Dal 7 luglio fino al 28 ottobre riaprono al pubblico ladi, ladi San Giovanni eSuperiore di San Marco. Queste sono solo le prime iniziative promosse dal Museo delle Storie di Bergamo, su incarico del Comune di Bergamo per il progetto di valorizzazione delle Mura “”, iniziato nel 2018 e che si concluderà nel 2025. “” è un itinerario storico composto da 10 tappe, volto a rire protagoniste le Mura Veneziane, patrimonio dell’Unesco dal 2017. Bellezza e storia in sinergia per la realizzazione di questa iniziativa. Nadia Ghisalberti, assessore alla cultura: “Nell’anno di Bergamo Brescia Capitale della Cultura abbiamo voluto riaprire al pubblico alcuni luoghi chiave delle Mura Patrimonio ...