Con le sdraio sotto le stelle: il cinema all'aperto dell'Arena Santa Lucia L'Eco di Bergamo

IL PROGRAMMA. Oltre due mesi di proiezioni a 3,5 euro e con la possibilità di guardare i film seduti sulle sdraio, è il cinema dell'Arena di Santa Lucia che propone anche la rassegna «Open your eyes».