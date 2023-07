Con le piogge tornano i parassiti Ma l' odio per gli Ogm blocca le possibili soluzioni

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Dopo due stagioni primaverili siccitose, nel nostro paese il 2023 è stato invece caratterizzato da una notevole quantità di precipitazioni. Questo, naturalmente, non poteva mancare di causare inconvenienti alla nostra agricoltura: non tanto, o non solo, per l’eccessiva quantità di acqua in certe zone inondate, ma soprattutto perchédi cui nel biennio precedente ci eravamo dimenticati, con l’aumentato tasso di umidità sono tornati alla ribalta. È il caso dei diversiche causano i vari tipi di peronospora, e particolarmente la peronospora della vite, la quale, introdotta nella seconda metà del secolo XIX dall’America, provoca sia la comparsa della classica “muffa” pulverulenta sulla faccia inferiore delle foglie sia, soprattutto, gravi danni ai grappoli, specie quando gli acini sono attaccati dalla cosiddetta forma “larvata”, ...