Comune di Salerno | la Municipale dona merce illegale ai bisognosi

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNel pomeriggio di ieri personale del Nucleo Annonario della Poliziadi, coordinati dal Comandante dr. Rosario Battipaglia, e diretti dal Responsabile del Nucleo – Cap. Attilio Olanda, hanno provveduto a devolvere in beneficenza alla “Casa Albergo dell’Immacolata Concezione” con sede in Via Trotula de Ruggiero – bottiglie d’acqua, bibite varie, tè in lattina, birre varie, etc. – per un totale di oltre 600 pezzi, sottratte e poste in sequestro alla filiera locale della venditasul suolo pubblico e nel frattempo custodite presso alcuni locali del Comando della P.M. Laoggetto dell’opera benefica è frutto dei vari sequestri operati dal personale della P.M. nell’ambito di autonome attività di servizio volte al contrasto della vendita abusiva sul suolo ...

Nelle notti 8/9 e 9/10 luglio 2023, in occasione dell' evento 'Notte Bianca', in accordo con Regione Campania edi, sono state disposte 36 corse in più per un totale di 16mila posti aggiuntivi per la metropolitana di. Trenitalia (Gruppo FS Italiane) farà infatti circolare più treni ...... Sole e Cultura', la storica rassegna letteraria organizzata dall'Associazione Culturale Mare, Sole e Cultura in collaborazione con Mondadori, ildi Positano, la Camera di Commercio di...... insomma, in brevissimo tempo, ogni iniziativa necessaria a limitare rischi ed insicurezze per i nostri concittadini' , dichiarano Roberto Celano, consigliere capogruppo di FI aldie ...Il consigliere comunale ha osservato come sia messa a rischio l'incolumità dei ragazzi che usano lo spazio per giocare ...Nelle notti 8/9 e 9/10 luglio 2023, in occasione dell’evento «Notte Bianca Salerno», in accordo con Regione Campania e Comune di Salerno, sono state ...