Commercio | arriva il supporto di Feedaty per i punti vendita fisici

(Di mercoledì 5 luglio 2023) MILANO (ITALPRESS) – In un mercato sempre più guidato dalle recensioni, è fondamentale che le aziende adottino una strategia omnicanale, fornendo ai propri clienti un’esperienza di acquisto coerente in tutti idi contatto, compresi quelli. I dati evidenziano che il 46% delle ricerche su Google riguarda informazioni locali e l’88% delle ricerche di attività su dispositivi mobili ha portato ad una chiamata o ad una visita entro 24 ore. aty risponde a tali esigenze con due strumenti innovativi, aty Location e Reputation Manager, offrendo nuove opportunità utili sia per le realtà locali diffuse e i loro marketing manager, sia per il cliente finale. La funzionalità Location aiuta le aziende a migliorare nella Local Seo, affiancandole nella corsa alle prime posizioni delle ricerche locali, fattore determinante nella scelta del punto ...