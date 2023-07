Come sono i fulmini visti dallo spazio I video ottenuti da un satellite a 36 000 km dalla Terra

I funzionari cinesi sipresi privatamente il merito di aver convinto il presidente russo a ... Dmitry Peskov, dal canto suo ha respinto'inventante' le rivelazioni del Financial Times secondo ...ammirata daMateusz dimostra forza nel difendere gli interessi della Polonia, ma sia chiaro che non c'è tra noi divisione su questo. Perché lavoriamo sullo stesso obiettivo fondamentale, ...... di cui ho trattato in questo intervento e che,ho osservato, è essa stessa condizione ... le condizioni del sistema bancario italianocomplessivamente soddisfacenti. Nel primo trimestre la ...

Sono spariti gli sconti dai volantini. Ecco come sono cambiati dopo il decreto Omnibus, in vigore dal 3 luglio DDay.it

Domani l'audizione in Commissione ministeriale per lo studio e l'approfondimento delle problematiche relative alla colpa professionale medica ...Nel corso di una conferenza stampa, Mediaset ha svelato tutti le novità che ci aspettano per la stagione televisiva 2023/2024. Scopriamole insieme!