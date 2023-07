Come eliminare i brufoli sulla schiena | senza schiacciarli ovviamente

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Isono un disturbo reale, anche in età adulta. E sebbene vi impegniate a curare la pelle con una beauty routine anti-sudore e anti-imperfezioni dall'effetto purificante e opacizzante, se soffrite di epidermide grassa e reattiva, che si irrita con facilità, ecco che vi potreste ritrovare con l'acne del dorso. Non confondetela però con punti neri e bianchi, quella è un'altra storia (meno problematica, aggiungiamo). L'acne è un disturbo della pelle, spesso dall'andamento cronico, che si manifesta quando le ghiandole, dette pilosebacee, si infiammano, producendo lesioni più solide, dette papule, con la predi pus che è causa di infezioni batteriche oppure con cisti sottocutanee. Un disturbo non solo adolescenziale ma che, anche con il passare degli anni, potrebbe ripresentarsi, soprattutto quando ...