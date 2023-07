Colpa medica | 35 600 cause l’anno e in penale 97% finisce in flop

(Di mercoledì 5 luglio 2023) (Adnkronos) – Ogni anno in Italia vengono intentate 35.600 nuove azioni legali contro medici e strutture sanitarie pubbliche, mentre ne giacciono 300mila nei tribunali. Oltre la metà di queste sono in corso tra Lombardia e Lazio, secondo dati diffusi oggi a Milano. Ma nel 97% dei casi nell'ambitosi traducono in un nulla di fatto e con il proscioglimento, però con costi significativi. E non è un caso, segnalano gli esperti, che digitando su Google le parole '' ai primi posti compaiono voci sponsorizzate che recitano, più o meno: "Denunciare un medico, richiedi il tuo risarcimento", "Vittima di un danno medico? Risposta in tempi rapidi", e così via. La paura delle denunce preoccupa i medici e ha un impatto sull'attività professionale quotidiana. Ed è quello che oggi a Milano specialisti di diversi settori – fra cui i ...

Il 97% delle denunce penali per colpa medica si rivela infondata al vaglio del giudice. Confronto a Milano per depenalizzarle.