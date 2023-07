Colosseo sfregiato | il turista chiede scusa | «Non sapevo fosse un monumento antico»

Il ragazzo ventisettenne che hailper un 'atto d'amore' mal calcolato, dopo essere stato travolto da una pioggia di critiche e di accuse per l'atto vandalico commesso, ha sentito ...Ivan , che oggi vive in Gran Bretagna, si dice pentito di averile si è scusato con queste parole: " Consapevole della gravità del gesto commesso desidero con queste righe ..., il turista chiede scusa: 'Non sapevo fosse un monumento antico' Eterni rivali Anche il suo acerrimo rivale, Mark Zuckerberg , che vorrebbe sfidare in una qualche disciplina di ...

Il turista che aveva sfregiato il Colosseo chiede scusa: "Non sapevo fosse un monumento antico" RaiNews

Dopo aver usato un paio di chiavi per incidere il nome della fidanzata sul celebre anfiteatro romano, Ivan Dimitrov, ventisettenne di origine ...Ivan si scusa con la Capitale ma ammette un’ignoranza che suona paradossale: non sapeva che il Colosseo fosse antico “ Quando la pezza è peggio del buco “, direbbero i romani (e non solo). La lettera ...