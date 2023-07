Colleferro Sabato 8 Luglio VI edizione della “Notte Bianca dei Saldi” Evento nell’evento | prima edizione de “La Via dell’Arte”

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Cronache Cittadine– Mentre in Largo Unitalsi (PiazzalePiscina) continuerà ad “andare in onda” il palinsesto di “Estate 2023”, L'articolo Cronache Cittadine.

Durante la nottata di20 maggio u.s., un cittadino aveva richiesto l'intervento della Polizia di Stato tramite il ...fatti che portarono all'omicidio del ventiduenne Willy Monteiro a(...Durante la nottata di20 maggio, un uomo ha richiesto l'intervento della Polizia di Stato tramite il numero di ...fatti che portarono all'omicidio del ventiduenne Willy Monteiro a(...24 giugno si è disputata la finale del Torneo di Bocce organizzato dall'Avio Club Bpd disezione bocce, al quale hanno partecipato 4 circoli: Roma est di Roma, Valle del Sacco di ...

Colleferro, notte bianca dei saldi e la “la via dell’Arte” FrosinoneToday

a cura della redazione Sabato 8 luglio le strade e le piazze di Colleferro saranno vestite a festa con i negozi aperti per la 6° edizione della Notte Bianca dei Saldi, una serata speciale per fare acq ...Dalle ore 18 in poi nell’intera area saranno aperti stand gastronomici ed ovviamente “punti di spillo” per le birre più apprezzate proposte dai commercianti locali che hanno deciso di aderire all’iniz ...