Coco Lee morta a 48 anni | la cantante soffriva di depressione da tempo

, cantante di fama mondiale, è morta all'età di 48 anni e a farlo sapere è la famiglia. Da diverso tempo, lottava contro la depressione che, purtroppo, se l'è portata via. Infatti, la sorella ..., star della musica di Hong Kong, è morta il 5 luglio 2023 a soli 48 anni, dopo che aveva tentato il suicidio. L'artista aveva cantato la versione in cinese di Reflection , brano composto per ...... MOUSE HOUSE (Slovenia) di Timon Leder; OREN'S WAY (Stati Uniti) di Keika; PEBBLE HILL (... TONY, SHELLY AND THE MAGIC LIGHT (Repubblica Ceca/Slovacchia/Ungheria) di Filip Poiva;FARM (Canada) ...

Coco Lee è morta a 48 anni, la cantante e attrice era in coma dopo ... Movieplayer

Coco Lee, che aveva doppiato in cinese la protagonista del film animato Mulan, è morta a soli 48 anni il 5 luglio 2023 mentre era ricoverata in ospedale in seguito a un tentato suicidio.Coco Lee, cantante di fama mondiale, è morta all'età di 48 anni e a farlo sapere è la famiglia. Da diverso tempo, lottava contro la depressione che, purtroppo, ...