Coco Lee è morta a 48 anni | la cantante e attrice era in coma dopo un tentato suicidio

(Di mercoledì 5 luglio 2023)Lee, che aveva doppiato in cinese la protagonista del film animato Mulan, èa soli 48il 5 luglio 2023 mentre era ricoverata in ospedale in seguito a unLee, star della musica di Hong Kong, èil 5 luglio 2023 a soli 48che avevail. L'artista aveva cantato la versione in cinese di Reflection, brano composto per Mulan nel 1998, ed era stata la prima donna di origine cinese-americana a esibirsi agli Oscar. La triste notizia condivisa dalle sorelle Le sorelle diLee, Carol e Nancy, hanno annunciato la triste notizia della morte spiegando che era inaver provato a ...

, star della musica di Hong Kong, è morta il 5 luglio 2023 a soli 48 anni, dopo che aveva tentato il suicidio. L'artista aveva cantato la versione in cinese di Reflection , brano composto per ...... MOUSE HOUSE (Slovenia) di Timon Leder; OREN'S WAY (Stati Uniti) di Keika; PEBBLE HILL (... TONY, SHELLY AND THE MAGIC LIGHT (Repubblica Ceca/Slovacchia/Ungheria) di Filip Poiva;FARM (Canada) ......dorata per salvare il suo regno dall'eterna tristezza in OREN'S WAY (Stati Uniti) di Keika; una ... Conosciamo Max inFARM (Canada) di Sebastien Gagné , che firma con quest'opera la prima regia ...

Coco Lee morta a 48 anni: la cantante soffriva di depressione da tempo leggo.it

Coco Lee, che aveva doppiato in cinese la protagonista del film animato Mulan, è morta a soli 48 anni il 5 luglio 2023 mentre era ricoverata in ospedale in seguito a un tentato suicidio.Coco Lee, cantante di fama mondiale, è morta all'età di 48 anni e a farlo sapere è la famiglia. Da diverso tempo, lottava contro la depressione che, purtroppo, ...