Clima | Dg Oms | Nei prossimi mesi eventi estremi | da siccità a uragani

I medici europei hanno discusso nelle loro organizzazioni per applicare gli standard dell', ma le decisioni finali spettano alla politica. Dal 5 al 7 luglio a Budapest si svolge la conferenza ...... ha rinnovato l'enfasi sulla mitigazione delle emissioni di gas serra e sull'adattamento a unche cambia. L'Accordo ha formalizzato l'impegno dei Paesi a raggiungere gli obiettivi politici ...Ilcaldo e umido favorisce la migrazione di queste fastidiose creature, ma ciò che preoccupa ... L'ha pubblicato recentemente un rapporto sulla diffusione delle malattie infettive , ...

Oms, 1,4 milioni di morti in Europa per inquinamento e clima ... Agenzia ANSA

Ogni anno, nei 53 paesi della regione europea dell'Oms, 1,4 milioni di persone muoiono per cause legate a inquinamento e cambiamento climatico. Solo lo scorso anno, ben 20. (ANSA) ...Per la settima volta i rappresentanti dei governi europei si ritrovano per condividere gli standard dell'Oms. La spesa sanitaria europea aumenterà per tutelare i cittadini