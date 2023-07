Clima | Dg Oms | Nei prossimi mesi eventi estremi | da siccità a uragani

Oms, 1,4 milioni di morti in Europa per inquinamento e clima ... Agenzia ANSA

Ogni anno, nei 53 paesi della regione europea dell'Oms, 1,4 milioni di persone muoiono per cause legate a inquinamento e cambiamento climatico. Solo lo scorso anno, ben 20. (ANSA) ...Per la settima volta i rappresentanti dei governi europei si ritrovano per condividere gli standard dell'Oms. La spesa sanitaria europea aumenterà per tutelare i cittadini