Claudia Gerini ritrova l’amore ed è l’ex marito di un’ex naufraga dell’Isola dei famosi

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Non è più singleche è stata paparazzata in atteggiamenti intimi con l'exdi Nathaly Caldonazzo L'articolo proviene da Novella 2000.

, l'attrice italiana amata dal pubblico, sembra aver dato una svolta alla sua vita sentimentale con una sorprendente notizia. Dopo la sua dichiarazione di essere single, seguita alla ...ha ritrovato l' amore , e l'ha fatto grazie all'ex marito di una collega. L'attrice romana è infatti stata fotografata dai paparazzi del settimanale Chi in compagnia di Riccardo ...Ma poi si è innamorato die la privacy è andata a farsi benedire. I paparazzi di Chi lo hanno infatti immortalato con l'attrice romana che si era proclamata single fino a poco tempo fa.

Claudia Gerini beccata a baciare l’ex di Nathaly Caldonazzo TGCOM

L’attrice è stata paparazzata dal settimanale Chi con Riccardo Sangiuliano: baci appassionati, fuga d’amore e una notte trascorsa insieme ...Nuovo amore per Claudia Gerini. L'attrice è stata beccata in compagnia di Riccardo Sangiuliano, manager ed ex marito di Nathaly Caldonazzo.