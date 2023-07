Classifica Tour de France 2023 | Hindley nuovo leader | 3° Giulio Ciccone! Pogacar a 53? da Vingegaard

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Andata in archivio la quinta tappa dell’edizionedelDe Franca. La frazione odierna, partita da Pau e giunta a Laruns, ha dato il via alle danze per quanto riguarda i Pirenei. Le montagne hanno monopolizzato la scena e gli uomini disono stati chiamati a dare una risposta sulle proprie possibilità. I corridori sono stati costretti a far ricorso alle proprie massime risorse per affrontare una frazione impegnativa. Sono stati affrontati il Col de Soudet (15.2 km al 7,2%), il Col d’Ichère (4.2 km al 7%) e il Col de Marie Blanque (7.7 km all’8,6%), ultima salita di giornata posta a 18,5 km dall’arrivo. Sono stati coperti in totale 162,7 chilometri, in cui solo i primi 60 sono stati di pianura, dando modo al plotone di prepararsi al “peggio”. Insomma, una tappa di montagna a tutti gli effetti che ha offerto vera ...

