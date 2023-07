E propriogli hanno portato via la sorella, Seiya fa dei combattimenti(per mantenersigli vaè bello cosìse no come facciamo vedere che c'ha i poteri Boh...... "Finché il PiS sarà al potere non permetteremo ai migrantidi entrare in Polonia senza la nostra volontà, senza il nostro consenso, a nostra insaputa". Eccoi deputati del PiS ...Quanti artigiani e quanti professionisti non emettono fatturei clienti non le chiedono L'... Ultimamente stiamo assistendo allo sbarco di quasi 2.000al giorno In un anno, possono ...

Clandestini, perché la Meloni in Ue sta facendo un doppio gioco Il Primato Nazionale