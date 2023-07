Città Sant’Angelo | Approvato il Regolamento per l’Armamento della Polizia Locale

Leggi su citypescara

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Quando l’amministrazione è entrata in carica, il Corpo dimunicipale era composto da sette persone, ma ora sono attive 13 agenti, con altri 2 che saranno presto integrati. Per migliorare la sicurezza, è stato implementato il servizio di videosorveglianza in diversi quartieri del territorio comunale. L’obiettivo è quello di monitorare aree che in passato sono state oggetto di numerosi furti. L’introduzione delper laera una promessa elettorale, e ora si sta concretizzando. Attualmente, sul territorio comunale sono in funzione 79 telecamere, tutte collegate alla centrale di comando. Le ultime installazioni sono state effettuate in viale San Martino e via Baiocchi, e altre telecamere sono programmate per essere ...