Città dell’arte | del mito e del mare | Gaeta punta al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2026

...come solista e in formazioni cameristiche in diverse... Dal 2013 è presidente'Associazione Culturale Musicale "Nardini" di ...esercita attività didattica ed è vivamente interessata all'..." Il Premio Nazionaledi Loano " affermano il sindaco di ..." non si propone solo di premiare le migliori produzioni folk'... Per la sua diciannovesima edizione il Premio celebra l'del ......evento - ha commentato Emiliano - attirerà l'interesse'...importante e simbolo della Puglia che ha saputo rimettersi in ... Maarten Van Aalderen , di un'opera d'in ceramica appositamente ...