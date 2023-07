DATI MACROOre 02.45 Indice Caixinservizi, dato di giugno. Attesa: 56.2 (precedente 57.1) Francia Ore 08.45 Produzione industriale, dato di maggio. Attesa: - 0.2%m/m (precedente 0.8%) Spagna Ore 09.00 ......5.0 se vogliamo restare competitivi nei confronti dei due grandi poli che sono Usa e. Questo ... L'importanza della digitalizzazione delleè stata sottolineata anche dal sottosegretario all'...Apartire da Usa (126 milioni +35,4%), Germania (89 milioni, +43,8%) e. "Esportare è il nostro ... al più presto, la riapertura del Fondo 394, pere Mid Cap, per sostenere attività di ...

Cina: Pmi servizi Caixin in frenata a giugno, borse asiatiche in calo Il Sole 24 ORE

L'indice Pmi servizi sponsorizzato da Caixin segna a giugno in Cina un nuovo rallentamento a 53,9, in calo da 57,1 di maggio, scivolando ai minimi di gennaio, pur restando in fase espansiva sopra quota ...